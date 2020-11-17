نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > اليوم انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي.. وتقرير يرصد استعدادات فريق “شعلة الشرقية”
17/11/2020   12:57 م

اليوم انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي.. وتقرير يرصد استعدادات فريق “شعلة الشرقية”

+ = -
1002

ينطلق اليوم (الثلاثاء)، أول دوري نسائي لكرة القدم في المملكة، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضحت مدربة فريق شعلة الشرقية لكرة القدم النسائية، مرام البتيري، في تصريحات لقناة “العربية”، أن استعدادات فريقها بدأت منذ فترة، مشيرة إلى أن التوقف خلال جائحة “كورونا” جاء في صالح الفريق ومكنهم من الحصول على أكثر من شهرين للإعداد لهذا الدوري.

من جانبها، أشارت الأخصائية الاجتماعية للفريق، إيمان الزهراني، إلى أن العامل النفسي مهم جدا للاعبة ويمنحها القدرة على التركيز، ويساعدها على أن تكون حاضرة ذهنيًا. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن البطولة سيشارك فيها 24 فريقًا من مختلف أنحاء المملكة، تم تصنيفها إلى ثلاث مجموعات (الدمام والرياض وجدة)، حيث تلعب الدور الأول كل منطقة مع بعضها ثم تلعب الفرق المتأهلة في الأدوار النهائية بنظام خروج الفريق الخاسر.

يذكر أن الدوري النسائي سيشهد اعتمادا كليا على العنصر النسائي في الأمور الفنية والتنظيمية والتشغيلية، كما أنه لن يكون هناك بث للمباريات.

اليوم انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي.. وتقرير يرصد استعدادات فريق “شعلة الشرقية”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885122106.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.