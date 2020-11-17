اليوم انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي.. وتقرير يرصد استعدادات فريق “شعلة الشرقية”

ينطلق اليوم (الثلاثاء)، أول دوري نسائي لكرة القدم في المملكة، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأوضحت مدربة فريق شعلة الشرقية لكرة القدم النسائية، مرام البتيري، في تصريحات لقناة “العربية”، أن استعدادات فريقها بدأت منذ فترة، مشيرة إلى أن التوقف خلال جائحة “كورونا” جاء في صالح الفريق ومكنهم من الحصول على أكثر من شهرين للإعداد لهذا الدوري.
من جانبها، أشارت الأخصائية الاجتماعية للفريق، إيمان الزهراني، إلى أن العامل النفسي مهم جدا للاعبة ويمنحها القدرة على التركيز، ويساعدها على أن تكون حاضرة ذهنيًا. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن البطولة سيشارك فيها 24 فريقًا من مختلف أنحاء المملكة، تم تصنيفها إلى ثلاث مجموعات (الدمام والرياض وجدة)، حيث تلعب الدور الأول كل منطقة مع بعضها ثم تلعب الفرق المتأهلة في الأدوار النهائية بنظام خروج الفريق الخاسر.
يذكر أن الدوري النسائي سيشهد اعتمادا كليا على العنصر النسائي في الأمور الفنية والتنظيمية والتشغيلية، كما أنه لن يكون هناك بث للمباريات.
الدوري النسائي لكرة القدم ينطلق اليوم لأول مرة في تاريخ الرياضة #السعودية.. شاهد استعدادات فريق @EasternFlamesFC قبل مباراته الأولى في المنطقة الشرقية.
عبر:@ahalosaimi pic.twitter.com/MUD1lYzGrj
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 16, 2020