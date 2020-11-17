للعام الثاني.. السعودية الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين

حافظت المملكة على المرتبة الـ16، بين اقتصادات مجموعة العشرين، بإجمالي ناتج محلي 793 مليار دولار لعام 2019، وهو الترتيب نفسه لعام 2018.
ويبلغ الناتج المحلي لدول مجموعة العشرين، نحو 67.9 تريليون دولار في عام 2019، تمثل أكثر من 78.4 % من الاقتصاد العالمي، البالغ ناتجه المحلي الإجمالي 86.6 تريليون دولار في العام ذاته.
وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب اقتصادات المجموعة بناتج محلي يبلغ 21.44 تريليون دولار، بما يعادل 24.8 % من الناتج المحلي العالمي، ثم الصين بـ14.14 تريليون دولار، بما يعادل 16.3% .
واستثني “الاتحاد الأوروبي” من الترتيب لشموله 28 دولة، ولا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة “ألمانيا وفرنسا وإيطاليا”. وفق “أخبار 24”.
وتنعقد قمة العشرين افتراضيًا في الرياض في 21 و22 من نوفمبر الجاري، فيما ترفع المملكة شعار “نستضيف المستقبل”.