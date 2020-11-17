شاهد.. كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الطلبة المستجدين من دورة تأهيل الضباط الجامعيين

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المستجدين من دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50)، وذلك بعد الإعلان النهائي بقبولهم.
وشهد الاستقبال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، ومنها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وفحص درجة الحرارة.
كما شملت الإجراءات توفير معقمات اليدين، وتعقيم الطلبة، بجانب وضع ملصقات على المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعي، كما تم إرشادهم لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتحاقهم بالدورة.
كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الطلبة المستجدين من دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (٥٠). pic.twitter.com/EoJIP0H0Ne
— كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) November 17, 2020
وفق “أخبار 24”.