ذكرى البيعة لخادم الحرمين.. 6 أعوام من الإنجازات لتحقيق رؤية قيادة وطموح وطن

يوافق يوم غدٍ (الأربعاء) مناسبة مرور 6 أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.
وشهدت المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الكثير من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.
وبُويع خادم الحرمين ملكًا للمملكة، في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012م بأمر ملكي، كما بقي حينها في منصبه وزيرًا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011م، وقبل ذلك كان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عامًا. وفق “أخبار 24”.
ويحتفي شعب المملكة والمقيمون على أرضها بهذه المناسبة بقلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات ممتنة لخير العطاء، في مجالات الحياة كافة، يتابعون التطور الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء المملكة.