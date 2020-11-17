أعلن برنامج “سكني” عن إطلاق مشروع “مسكن هايتس” وسط مدينة الرياض، ليوفّر 476 فيلا وتاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية استمراراً لجهود البرنامج في ضخ المشاريع والوحدات.
وأتاح البرنامج معاينة الوحدات وحجزها من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، أو من خلال موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني على الـــرابـــط ضمن إجراءات سهلة وميسرة واستحقاق فوري.
و”مسكن هايتس” مشروع تحت الإنشاء يُنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، على مساحة تتجاوز 120 ألف متر مربع، في موقع مميز بالقرب من غالبية الطرق المحورية والرئيسية، وجميع الوجهات والمشاريع الرئيسية بالمنطقة كمحطة قطار الرياض.
وتشهد منطقة الرياض تنفيذ نحو 23 مشروعاً سكنياً لتوفّر أكثر من 30 ألف وحدة بنماذج وتصاميم متنوعة تشمل فلل وشقق وتاون هاوس بأسعار تنافسية وأقساط شهرية ميسرة، منها 12 مشروعاً ضمن ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض.
وفق “أخبار 24”.