بالفيديو.. اكتمال تجهيز مستشفى جديدة عرعر على الحدود السعودية العراقية

أكملت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم (الثلاثاء)، استعداداتها في تجهيز مستشفى جديدة عرعر العام على الحدود السعودية العراقية، تزامناً مع قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق.
وأوضح المستشار الإعلامي بالشؤون الصحية بالمنطقة فهد العنزي، في لقاء مع قناة “العربية”، أن المستشفى مجهز بـ 50 سريراً إضافةً إلى أجنحة للعناية المركزة وأجنحة عامة كالباطنية والجراحة.
وأشار إلى أن الخدمة الصحية بالمنفذ لم تتوقف منذ 30 عاماً، وذلك لمرور حجاج بيت الله الحرام من خلاله، مضيفاً أنه توجد نقاط فرز بصري في منطقة التبادل التجاري إلى جانب تجهيز سيارات عناية مركزة وأخرى خاصة ومجهزة لنقل المرضى. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن المستشفى يبعد 60 كيلومتراً عن مدينة عرعر، وعلى الجانب العراقي يبعد المستشفى عن النخيب 120 كيلومتراً وعن كربلاء 300 كيلومتر وعن بغداد 400 كيلومتر.
#نشرة_الرابعة | مستشفى جديدة عرعر يكمل استعداداته لخدمة المسافرين برا بين #السعودية و #العراق pic.twitter.com/Bn01a07sxe
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 17, 2020