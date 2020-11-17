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أخبار محلية > في ذكرى البيعة.. السديس: الحرمان الشريفان شهدا أكبر نقلة تطويرية في عهد الملك سلمان وولي العهد
18/11/2020   12:49 ص

في ذكرى البيعة.. السديس: الحرمان الشريفان شهدا أكبر نقلة تطويرية في عهد الملك سلمان وولي العهد

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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، بما شهده الحرمان الشريفان من تطوير في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أنه في عهد الملك سلمان وولي العهد، شهد الحرمان الشريفان أكبر نقلة نوعية تطويرية في الخدمات والتوسعات على مر التاريخ.

ويوافق اليوم الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية تطويرًا كبيرًا على مستوى التوسعة والخدمات فيهما، ما أسهم في تسهيل أداء المناسك لقاصدي بيت الله الحرام. وفق “أخبار 24”.

في ذكرى البيعة.. السديس: الحرمان الشريفان شهدا أكبر نقلة تطويرية في عهد الملك سلمان وولي العهد

أخبار محلية
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