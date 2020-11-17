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أخبار محلية > بعضهم ترك المجال لصعوبته.. مربو مواشٍ يكشفون أسباب ارتفاع أسعار الأغنام في المملكة
18/11/2020   12:53 ص

بعضهم ترك المجال لصعوبته.. مربو مواشٍ يكشفون أسباب ارتفاع أسعار الأغنام في المملكة

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أرجع المهتم بمجال تنمية الثروة الحيوانية، سعود الهفتاء، ارتفاع أسعار الأغنام في الآونة الأخيرة إلى زيادة أسعار الأعلاف، وبالأخص الشعير.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن هناك تلاعبا من قبل بعض المزارع التي يسيطر عليها الأجانب، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف دون مبرر واضح يُعد من الأسباب الرئيسية لعزوف بعض العاملين عن الاستمرار في هذا النشاط.

وأكد أنه يمكن خفض أسعار الأغنام إلى أقل من 800 ريال حال انخفض الشعير إلى 20 ريالا للكيس، مؤكدًا أن ذلك سيتسبب في كثرة المربين والاهتمام بالأغنام، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى انخفاض السعر.

وشدد على ضرورة تدخل وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقنين أسعار الأعلاف في السوق، بما يسمح بانخفاض أسعار الأغنام، مؤكدًا أن المربين أبدوا استعدادًا لربط سعر الشعير بسعر المواشي. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن بعض العاملين في هذا المجال اتجهوا لبيع الأغنام والإبل جملةً بسبب الصعوبات التي يواجهونها فيما يتعلق بالأعلاف، والتي ارتفعت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، حتى بلغت 53 ريالًا للكيس.

بعضهم ترك المجال لصعوبته.. مربو مواشٍ يكشفون أسباب ارتفاع أسعار الأغنام في المملكة

أخبار محلية
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