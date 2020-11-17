“الوزراء” يقرر الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي

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أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من القرارات.
ونص أحد القرارات الصادرة اليوم على الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج