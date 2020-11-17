“الوزراء” يعقد جلسته الأسبوعية ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين ويصدر عدداً من القرارات

عقد مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، جلسته الأسبوعية عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأصدر عدداً من القرارات.
وفي بدء الجلسة أعرب خادم الحرمين، عن خالص التعازي وصادق المواساة لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وللشعب البحريني، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأكد المجلس أن الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء، التي صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة عليها، ستسهم في تحقيق استدامة رفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة.
كما ستنعكس إيجاباً على الأداء، بما يمكِّن من زيادة كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة.
وعبّر المجلس عن إدانته للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، ومنها حـادثة الاعتداء في محافظة جدة، وإطلاق النار على مقر سفارة المملكة في هولندا.
وبعد ذلك، اطلع المجلس على جدول أعماله، وقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ثانياً– الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصحة في العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية. وفق “أخبار 24”.
ثالثاً– إسناد رئاسة الجانب السعودي في اللجنتين المشتركتين (الجنوب إفريقية، والتونسية) إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
رابعاً– الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرين في دورته (التاسعة والثلاثين) والقاضيين باعتماد القانون (النظام) الاسترشادي الموحد في شأن العمل التطوعي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
خامساً– تعيين أعضاء ـ ممثلين عن القطاع الخاص ـ في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
سادساً– الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض).
#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يعرب خلال ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه ملك #البحرين، وللشعب البحريني، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.#واس pic.twitter.com/XR36XsyGL6
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 17, 2020