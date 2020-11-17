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اخبار رياضية > رسمياً.. “الشباب” يعلن موعد انعقاد جمعيته العمومية
18/11/2020   12:59 ص

رسمياً.. “الشباب” يعلن موعد انعقاد جمعيته العمومية

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أعلن مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي رسميًا يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر ديسمبر المقبل، في مقر النادي.

وقال النادي، في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن موعد انعقاد الجمعية جاء بناء على موافقة مكتب وزارة الرياضة في منطقة الرياض، وحسب الإجراءات المتبعة واللائحة الأساسية للأندية.

وكان النادي قد وجه في وقت سابق الراغبين في الترشح لعضوية الجمعية العمومية بسداد الرسوم المحددة التي تبلغ 100 ألف ريال للعضوية الذهبية، و1000 ريال للعضوية العادية لمدة سنة أو 4000 ريال لمدة أربع سنوات. وفق “أخبار 24”.

وإيداع الرسوم في حساب النادي لدى بنك الجزيرة الذي سبق نشره في الإعلان السابق، والتواصل مع الإدارة هاتفية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

رسمياً.. “الشباب” يعلن موعد انعقاد جمعيته العمومية

اخبار رياضية
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