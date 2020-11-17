الكشف عن موعد وصول محترف الهلال “كاريلو”

كشف الإعلامي الرياضي، حمود القحطاني، عن موعد وصول محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البيروفي أندريه كاريلو، إلى الرياض.
وقال القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من المُنتظر وصول هداف التصفيات كاريلو فجر الخميس استعدادًا لمواجهة النصر الإثنين القادم”. وفق “أخبار 24”.
ويستضيف الهلال نظيره النصر، الإثنين المقبل، في الجولة الخامسة “قمة العشرين”، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
من المُنتظر وصول هداف التصفيات #كاريلو فجر الخميس أستعداداً لمواجهة #النصر الأثنين القادم . #الهلال💙 pic.twitter.com/K0WLU9nEqx
— حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) November 17, 2020