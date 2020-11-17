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اخبار رياضية > “الشمراني” ساخراً: المنتخب يحتاج منتخب.. وكسبنا هذا الأسد
18/11/2020   1:01 ص

“الشمراني” ساخراً: المنتخب يحتاج منتخب.. وكسبنا هذا الأسد

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سخر الإعلامي الرياضي، أحمد الشمراني، من خسارة المنتخب الوطني، أمام نظيره جامايكا، بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال “الشمراني”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “المنتخب يحتاج منتخب”، كما نشر صورة لحارس الأهلي والمنتخب محمد الربيعي، وعلق عليها: “كسبنا هذا الأسد”.

وجاء الهدف الأول في المباراة لصالح المنتخب الوطني عن طريق عبدالله الحمدان، في الدقيقة 28، قبل أن يدرك اللاعب جونسون التعادل لمنتخب جامايكا في الدقيقة 34، وفي الدقيقة (64) من عمر الشوط الثاني سجل روماريو الهدف الثاني لجامايكا.

وفق “أخبار 24”.

“الشمراني” ساخراً: المنتخب يحتاج منتخب.. وكسبنا هذا الأسد

اخبار رياضية
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