“الوسائل” في حفل النصر: اليوم يعتبر أول استثمار رياضي لنا.. وهذا الاسم الرسمي للملعب

قال رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية، محمد الخريجي، إن اليوم يعتبر أول استثمار رياضي لنا في شركة الوسائل، بعد توقيع نادي النصر على حق انتفاع لملعب جامعة الملك سعود.
وقال محمد الخريجي، خلال حفل تدشين استاد جامعة الملك سعود (ملعب النصر الجديد): “نوقع مع نادٍ عالمي ليكون معنا هنا، وأعد كافة جماهير نادي النصر والجماهير الرياضية بأنهم سيستمتعون”.
وأوضح: “الخريجي”: “يهمنا استهداف الجمهور الرياضي بالإضافة لاستهداف الفعاليات الثقافية وغير الرياضية مثل ما يحدث في الملاعب العالمية”. وفق “أخبار 24”.
وأشار: “اليوم وفي سابقة في الشرق الأوسط نجد شركات تتنافس على حقوق الاسم، وحقق الفوز بحقوق المسمى شركة يملكها شابّان طموحان نجحا في تحقيق مبيعات بالمليارات ونجاحات كبيرة جداً”.
وتابع: “مرسول بارك سيكون هو ساحة النصر.. والمسمى الرسمي الجديد لاستاد جامعة الملك سعود”.