خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره جامايكا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
جاء الهدف الأول في المباراة لصالح المنتخب الوطني عن طريق عبدالله الحمدان، في الدقيقة 28، قبل أن يدرك اللاعب جونسون التعادل لمنتخب جامايكا في الدقيقة 34، وفي الدقيقة (64) من عمر الشوط الثاني سجل روماريو الهدف الثاني لجامايكا. وفق “أخبار 24”.
وكان المنتخب الوطني قد لعب ضد نظيره الجامايكي وديًّا، يوم السبت الماضي، ونجح الأخضر في الفوز بثلاثية دون رد، سجلها سالم الدوسري، صالح الشهري وفراس البريكان.
د29′ هدف للسعودية! ⚽#عبدالله الحمدان يفتتح التسجيل#السعودية 1 : 0 #جامايكا#السعودية_جامايكا
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/khR49vfcI4
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 17, 2020
د34′ هدف لجامايكا! ⚽#جونسون يسجل هدف التعادل#السعودية 1 : 1 #جامايكا#السعودية_جامايكا
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/ggnCoLsfLY
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 17, 2020
د64′ هدف لجامايكا! ⚽#روماريو يسجل الهدف الثاني #السعودية 1 : 2 #جامايكا#السعودية_جامايكا
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/xU3IazH31x
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 17, 2020