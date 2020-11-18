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أخبار محلية > “الزعاق” يوضح الفرق بين الأمطار الصيفية والشتوية وأيهما نشهده الآن
18/11/2020   8:20 ص

“الزعاق” يوضح الفرق بين الأمطار الصيفية والشتوية وأيهما نشهده الآن

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الأمطار لها صفات وسمات، وهناك أمطار صيفية وأمطار شتوية، ونحن ما زلنا حتى الآن في موسم الأمطار الصيفية.

وأضاف الزعاق أن الأمطار الصيفية لها سحب خاصة وسحب ركامية، وحبة المطر فيها تكون كبيرة وأحياناً تحتوي على حبات برد، وتأتي في مواسم الحميميم والأذرعة والوسم وسهيل وآخر العقارب.

وأشار إلى أن سحب الأمطار الشتوية تكون منفرشة وعامة، وحبة المطر تكون صغيرة، مبيناً أنها تهطل في مواسم المربعانية والشبط وأول العقارب، وأحياناً تنخفض الحرارة في موسم الوسم وتأخذ الأمطار فيه صفات الشتوية. وفق “أخبار 24”.

“الزعاق” يوضح الفرق بين الأمطار الصيفية والشتوية وأيهما نشهده الآن

أخبار محلية
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