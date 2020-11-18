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أخبار محلية > بالفيديو.. هكذا رد الأمير سلطان بن سعود على ادعاءات أن مسابقات ومزادات الإبل “غسيل أموال”
18/11/2020   8:20 ص

بالفيديو.. هكذا رد الأمير سلطان بن سعود على ادعاءات أن مسابقات ومزادات الإبل “غسيل أموال”

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رد نائب المنظمة الدولية للإبل الأمير سلطان بن سعود، على ما تردد أن إقامة مهرجانات ومسابقات ومزادات الإبل، الغرض منها غسيل الأموال.

وقال الأمير سلطان إن الإنسان عدو ما جهل، وإن مَن يشترون الإبل هم أكبر تجار في المملكة ومن أثرى أثريائها ولا غبار على نزاهة مصادر أموالهم، كما أن أغلب ملاك العقارات والمقاولين من ملاك الإبل.

وأضاف في لقاء لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن كل منطقة من مناطق المملكة سيكون بها مسابقة واقتصاد للإبل، وسيقام بها مهرجان خاص للبيع والشراء يحضره أمير المنطقة.

وأشار إلى أن هذه المهرجانات ستكون فرصة لذوي الدخل المحدود لبيع إبلهم لأشخاص مقتدرين، وستثبت الأيام أن اقتصاد الإبل أفضل من اقتصاد العقار والأسهم. وفق “أخبار 24”.

وعن الأسعار المتوقعة، أشار إلى أنه لن يستغرب لو وصل سعر الفحل إلى 10 أو 15 مليون ريال، وقد يصل لـ 20 مليوناً مستقبلاً، مؤكداً أن الإبل أصبحت فرصة اقتصادية واستثمارية للمواطن، وهناك أشخاص لم يكونوا يمتلكون بيوتاً وامتلكوها بفضل الله ثم بفضل تجارة الإبل.

بالفيديو.. هكذا رد الأمير سلطان بن سعود على ادعاءات أن مسابقات ومزادات الإبل “غسيل أموال”

أخبار محلية
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