نشرت دارة الملك عبد العزيز، أمس (الثلاثاء)، مقطعًا مصورًا لمشاهد من مبايعة ملوك المملكة، وهم يتعهدون بالحفاظ على دين الله ثم الوطن.
ويعرض الفيديو مشاهد نادرة لتوافد حشود من المواطنين لبيعة الملك عبدالعزيز، ثم مشاهد من مبايعة الملك سعود بن عبد العزيز عام 1953م بجدة، ثم مبايعة الملك فيصل في الرياض عام 1964، ثم الملك خالد في الرياض 1975م.
كما يتضمن صورًا لبيعة المواطنين للملك فهد في الرياض 1982م، ثم الملك عبدالله في الرياض أيضًا 2005م، وأخيرًا مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض عام 2015.
وتحل اليوم ذكرى البيعة السادسة، لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.
وفق “أخبار 24”.