بالفيديو.. خدمة تساعدك في البحث عن وظيفة ومعرفة مسميات الوظائف الحكومية والمهارات المطلوبة لها

أوضح برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، أن خدمة “نظام دليل تصنيف الوظائف” تساعد على معرفة مسميات الوظائف الحكومية، والوصف الوظيفي لها، إضافة للمهارات المطلوبة لهذه الوظائف.
والخدمة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتيح البحث عن وظائف وفرص عمل في مجالات عديدة.
كما تتيح الخدمة للباحثين عن وظيفة إضافة مؤهلاتهم في الموقع لتظهر لهم المجالات الوظيفية التي تقبل هذه المؤهلات، كما تحدد على أي مستوى تكون الوظيفة، إضافة إلى إتاحة المعلومات حول البرامج الإعدادية ووصف الوظيفة.
سمعت بخدمة دليل تصنيف الوظائف؟
دليل تصنيف الوظائف خدمة تساعدك على معرفة مسميات الوظائف الحكومية والوصف الوظيفي لها إضافة للمهارات المطلوبة لهذه الوظائف @HRSD_SA
رابط الدليل: https://t.co/S6JZ1HQ6Y0
تعرف أكثر على الخدمة من خلال هذا الفيديو pic.twitter.com/KIbKQ19Oke
— تدري عن هالخدمة؟ (@tdry_ksa) November 17, 2020
وفق “أخبار 24”.