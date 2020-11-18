“الحصيني”: حالة مطرية الأسبوع المقبل يُتوقع أن تشمل الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من غرب الباحة وعسير وجازان، اليوم (الأربعاء)، هطول أمطار متفاوتة، في حين تنشط رياح متوسطة على المنطقة الشرقية، وبين جدة ورابغ، وشرق المرتفعات وعلى منطقة الحدود الشمالية.
وأكد أن هناك بشرى متوقعة في الأسبوع المقبل، بأن تشمل الأمطار الرياض، متوقعاً وجود حالتين جويتين ممطرتين، وستبدأ الحالة الأولى في نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف أن الحالة الثانية ستكون في الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه بعد أداء صلاة الاستسقاء يوم غد (الخميس) تكون التوقعات أفضل.
الحمد لله
3-“بشرى”متوقع الأسبوع القادم -بإذن الله -ان تشمل الأمطار الرياض والتغيير وارد
هناك حالتين جويتين ممطرتين- بإذن الله-الأولى نهاية هذا الأسبوع والأخرى الأسبوع الذي يليه والتغيير وارد لكن متفائلين وبعد صلاة #الإستسقاء يوم غدا الخميس تكون التوقعات أفضل
التوقعات من عدة نماذج pic.twitter.com/oQC57kwi33
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) November 18, 2020
وفق “أخبار 24”.