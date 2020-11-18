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أخبار محلية > “الحصيني”: حالة مطرية الأسبوع المقبل يُتوقع أن تشمل الرياض
18/11/2020   12:51 م

“الحصيني”: حالة مطرية الأسبوع المقبل يُتوقع أن تشمل الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من غرب الباحة وعسير وجازان، اليوم (الأربعاء)، هطول أمطار متفاوتة، في حين تنشط رياح متوسطة على المنطقة الشرقية، وبين جدة ورابغ، وشرق المرتفعات وعلى منطقة الحدود الشمالية.

وأكد أن هناك بشرى متوقعة في الأسبوع المقبل، بأن تشمل الأمطار الرياض، متوقعاً وجود حالتين جويتين ممطرتين، وستبدأ الحالة الأولى في نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف أن الحالة الثانية ستكون في الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه بعد أداء صلاة الاستسقاء يوم غد (الخميس) تكون التوقعات أفضل.

 

وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: حالة مطرية الأسبوع المقبل يُتوقع أن تشمل الرياض

أخبار محلية
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