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أخبار محلية > الأمير تركي الفيصل: الملك سلمان “رجل الحكمة”.. ووضع المرأة في المملكة تحسن كثيرًا
18/11/2020   12:53 م

الأمير تركي الفيصل: الملك سلمان “رجل الحكمة”.. ووضع المرأة في المملكة تحسن كثيرًا

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قال رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، إن ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمقاليد الحكم؛ هو يوم يجب أن نسعد ونحتفل به، لأنه ساهم في تحريك المقومات التي تقوم عليها المملكة كافة.

وأشاد، خلال مداخلة له بالقناة “السعودية” برؤية المملكة 2030 وبالأوضاع الاقتصادية والعسكرية، مؤكداً أن وضع المرأة في المملكة تحسن بشكل كبير جداً، وأن الأمم المتحدة أقرَّت بأن “وضع المرأة في السعودية يحتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية النهوض بدورها وصلاحياتها”. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن العنوان الذي يجب أن نطلقه على خادم الحرمين الشريفين هو “رجل الحكمة”، مشدداً على ضرورة أن يبقى هذا العنوان بارزا لنجاحات الملك سلمان.

الأمير تركي الفيصل: الملك سلمان “رجل الحكمة”.. ووضع المرأة في المملكة تحسن كثيرًا

أخبار محلية
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