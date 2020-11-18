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أخبار المناطق > بالفيديو.. مواطن يتوج هوايته في تربية الطيور بإنشاء محمية خاصة لها بالأحساء
18/11/2020   12:55 م

بالفيديو.. مواطن يتوج هوايته في تربية الطيور بإنشاء محمية خاصة لها بالأحساء

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أنشأ مواطن في محافظة الأحساء محمية خاصة للطيور تضم العديد من الأنواع بعضها نادر.

وقال المواطن أبو أنور المسبّح، إنه قام بإنشاء المحمية بدافع الهواية، مبينا وفقا لـ”العربية”، أنه وضع الكثير من الطيور فيها، كما يحرص على شراء الأنواع النادرة منها.

وأضاف أنه قام بتطوير المحمية بإضافة شلالات ونباتات وأشجار، لافتا إلى أن الطيور أصبحت تألفه، وبمجرد دخوله المحمية تأتي إليه، مبينا أنه قام بتعليق جذوع النخل لتتخذ الطيور منها بيوتا.

بالفيديو.. مواطن يتوج هوايته في تربية الطيور بإنشاء محمية خاصة لها بالأحساء

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