بالفيديو.. مواطن يتوج هوايته في تربية الطيور بإنشاء محمية خاصة لها بالأحساء

أنشأ مواطن في محافظة الأحساء محمية خاصة للطيور تضم العديد من الأنواع بعضها نادر.
وقال المواطن أبو أنور المسبّح، إنه قام بإنشاء المحمية بدافع الهواية، مبينا وفقا لـ”العربية”، أنه وضع الكثير من الطيور فيها، كما يحرص على شراء الأنواع النادرة منها.
وأضاف أنه قام بتطوير المحمية بإضافة شلالات ونباتات وأشجار، لافتا إلى أن الطيور أصبحت تألفه، وبمجرد دخوله المحمية تأتي إليه، مبينا أنه قام بتعليق جذوع النخل لتتخذ الطيور منها بيوتا.
شاهد كيف استطاع “أبو أنور المسبّح” إنشاء محمية خاصة للطيور في #الأحساء شرق #السعودية
عبر:@Ghaidakhalid97 pic.twitter.com/BwvEbBXHNh
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 18, 2020