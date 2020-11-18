اتحاد الكرة يوقع اتفاقية لتسويق نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

أنهى اتحاد كرة القدم ملف تسويق الحقوق التجارية للمباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020 والتي ستجمع ناديي الهلال والنصر.
وأعلن الاتحاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن شركة “FG Sports” هي من فازت بالحقوق التجارية وذلك بعد دراسة الاتحاد لعدة عروض.
ووقع الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، اليوم الثلاثاء، عقد ملف التسويق مع الرئيس التنفيذي للشركة مقبل بن جديع، ومن المقرر أن تتولى الشركة تسويق الحقوق التجارية للمباراة التي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا.
الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية مع شركة @fg_sports لتسويق الحقوق التجارية لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. ⬇️ pic.twitter.com/qFeNV4ML0i
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 17, 2020
وفق “أخبار 24”.