أعلن مجلس إدارة نادي أبها، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع اللاعب عمر ضامن، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الميركاتو الشتوي المقبل.
ونشر حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا أثناء توقيع عمر ضامن صاحب الـ21 عامًا، على عقود انضمامه إلى الفريق لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف العروبة.
وأوضح النادي أن مراسم توقيع العقود اليوم، شهدت حضور مدير الاحتراف، محمد أبو حثرة، ورئيس مجلس إدارة نادي العروبة، مؤنس الضوي، بالإضافة إلى وسيط اللاعبين صالح اليامي.
ويستعد أبها لمواجهة الرائد، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.
وفق “أخبار 24”.