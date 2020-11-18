بالفيديو.. “غوميز” يحكي قصته مع “القهوة” في الأسبوع الأول له داخل المملكة

تحدث مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، عن قصته مع شرب القهوة السعودية، خلال أول أسبوع له داخل المملكة عقب انضمامه إلى الهلال.
وقال “غوميز”، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “قصتي مع القهوة بدأت منذ وصولي في الأسبوع الأول إلى المملكة، عندما اجتمعنا كلاعبين للذهاب إلى جدة، وفي الطائرة قدمت لي القهوة السعودية مع التمر لأول مرة في حياتي، وكنت قبلها لا أشرب القهوة في أوروبا، لذلك رفض شربها في الطائرة”.
وتابع :”كان بجانبي عموري ولاعبون سعوديون وأخبروني بأنه غير مقبول اجتماعيًا رفض القهوة، عندما تقدم لك، وحينها قبلت بأول كوب قهوة سعودي في حياتي، وكانت طعمها مختلفاً عما توقعت وأعجبتني كثيرًا”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح النجم الفرنسي: “القهوة قربتني بشكل كبير من الأصدقاء السعوديين واللاعبين أيضًا للحديث عن الهلال والجانب الثقافي والاجتماعي، وفي كل مرة اشرب القهوة أتعلم شيئًا جديدًا عن عادات وتقاليد المملكة، وعبدالله المعيوف علمني الكثير من الأمور الخاصة بالقهوة وعلوم الرجاجيل”.
#الدوري_مع_وليد | قوميز – لاعب نادي #الهلال: قصتي مع القهوة بدأت منذ وصولي في الأسبوع الأول إلى السعودية.. عموري ولاعبين سعوديين أخبروني أنه غير مقبول اجتماعيًا رفض القهوة.#SBC pic.twitter.com/mx3oS5kFXf
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 17, 2020