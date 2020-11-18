بالفيديو.. “غوميز”: السعودية من أفضل الدول.. ولا أتخيل اليوم الذي سأتركها لأني سأبكي كثيرًا

قال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، إنه تأقلم مع عادات السعوديين لأنه من أصول سنغالية، حيث الإسلام الأكثر شيوعًا.
وأوضح “غوميز”، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “إن سألني الفرنسيون عن المملكة سأقول نسبة الأمان كبيرة وتعتبر أفضل الدول.. والشعب السعودي ودود ويشعرك بالمحبة والترحيب، كما أنه محافظ على عادته ومتفتح على الجميع”.
وتابع: “الشعب هنا في المملكة أبوابهم مفتوحة بكرم غير مسبوق وتواضع كبير وفخور بأنني أعيش هنا، ولا أتخيل ذلك اليوم الذي سأترك فيه المملكة لأني سأبكي كثيرًا، وتعلمت أمورًا إنسانية كثيرة وستبقى تجربتي هنا علامة في ذهني، وأتمنى ألا تنتهي ولكن لكل بداية نهاية”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف “غوميز”: “السنة الماضية احتفلنا برأس السنة الميلادية في الصحراء في جو عائلي، وأتمنى زيارة نيوم سمعت عنها الكثير وأن الدولة تسعى لجعلها وجهة سياحية عالمية”.
#الدوري_مع_وليد | قوميز – لاعب نادي #الهلال: أن سألني الفرنسيون عن السعودية سأقول نسبة الأمان كبيرة وتعتبر أفضل الدول.. لا اتخيل ذلك اليوم الذي سأترك فيه السعودية لأني سأبكي كثيرًا.#SBC pic.twitter.com/2JFhn2B6IQ
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 17, 2020