رسالته لتركي والجابر وسر بكائه في نهائي آسيا وصعوبة الفرق الكبيرة.. نجم الهلال يتحدث

وجه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه في المملكة، المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر.
وقال “غوميز”، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “لا أنسى كل من وقف معي في بداياتي منذ قدومي إلى المملكة، ومنهم المستشار تركي آل الشيخ، وسامي الجابر، كما أنه يوجد شخص لا يسلط عليه الإعلام كثيرًا وهو فهد المفرج الذي ساعدني كثيرًا”.
وأوضح: “مارسليا هو أول نادٍ شجعته وأنا طفل كونه الأكثر شهرة في مدينتي، وأقول لأصدقائي اللاعبين السعوديين محوظون بالعيش في بلد يتنفس كرة القدم، في الشرق الأوسط المنافسة الأقوى هنا في المملكة”.
وتابع: “الهلال والنصر والأهلي والاتحاد أندية لديها تاريخ كبير، وأشاهد دائما أسماء تاريخية ونجومًا بأعمار كبيرة يحضرون تمارين الهلال، والهلال حقق كل البطولات قبلي لو ذهبت لأي مكان في آسيا سيعرفونه”. وفق “أخبار 24”.
وذكر “غوميز”: “وعلى المستوى الشخصي أجد صعوبة أمام الفرق التي تلعب بشكل دفاعي كبير، وأحب اللعب بطريقة هجومية أمام الفرق الكبيرة كالنصر والاتحاد والأهلي”.
وأضاف النجم الفرنسي: “لو لم أحقق اللقب الآسيوي خلال تواجدي مع الهلال فسأكون خسرت التحدي.. في حياتي لم أبكِ لأجل الكرة وبكائي في النهائي كان لأجل تحدٍ كسبته”.