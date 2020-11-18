سفارة المملكة بالفلبين: نقوم بكل الجهود الممكنة لحل قضية اختفاء المواطن “عبدالله الشريف”

أعلنت سفارة المملكة في الفلبين، اليوم (الأربعاء)، أنها تقوم بكل الجهود الممكنة لحل قضية اختفاء المواطن عبد الله خالد العياشي الشريف.
وأوضحت السفارة أنه انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين وولي العهد، ومتابعة وزير الخارجية وسفير المملكة في الفلبين، فقد سبق أن وصل وفد أمني سعودي عالي المستوى، للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة، لمعرفة الإجراءات والتحقيقات القائمة حول القضية.
وأكدت أن المسؤولين في السفارة يواصلون جهودهم بعقد اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة، بدءًا من رئاسة الجمهورية الفلبينية ووزارة الخارجية، ووزيري الدفاع والمواصلات الفلبينيين، وغيرها من الجهات.
وشددت على أنها على تواصل مستمر مع عائلة المواطن عبدالله الشريف، وتطلعهم على أي مستجدات في هذا الخصوص. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنها حريصة على متابعة هذه القضية، وأنها ستعلن أي مستجدات في حينها، وتتمنى أن تسفر نتائج البحث عن عودة المواطن إلى ذويه سالمًا في القريب العاجل.
وفُقد الاتصال مع المواطن عبدالله الشريف، أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين بمدينة سان خوسيه، في 17 مايو 2019.