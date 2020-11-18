قطار المشاعر وإنشاء مطار بالمنطقة الشرقية.. أبرز توصيات “الشورى” اليوم

أقر مجلس الشورى، خلال جلسته العادية اليوم (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، عددًا من القرارات والتوصيات.
ووافق المجلس على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة، طالب المجلس الوزارة بتجزئة المشروعات العملاقة على أكثر من مقاول لسرعة التنفيذ.
ودعا كذلك، الهيئة العامة للطيران المدني لدراسة إنشاء مطار إقليمي بطريقة الـBOT (الإنشاء-التشغيل-التحويل)، لخدمة المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية، الخفجي، النعيرية، والقرية العليا بالتعاون مع الشركات النفطية والصناعية العاملة في المنطقة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وحول التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، طالب المجلس الهيئة بالعمل على إعداد الدراسات لتنمية وتطوير محافظات ومراكز المنطقة، والإسراع في تسليم المشروعات التطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناطق العشوائية، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن مشروع النقل العام بمكة المكرمة وذلك بإعطاء أولوية لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية.