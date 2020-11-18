المملكة تسترد نقودًا أثرية سعودية.. ومعرض تاريخي قريباً لعرض مقتنيات أثرية مصرية

تسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، أسامة نقلي، من وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، مجموعة من النقود الأثرية السعودية التي تم ضبطها في مصر، وذلك خلال الاحتفال بمرور 118 عامًا على افتتاح متحف التحرير التاريخي.
وأكد “نقلي” أن هذه الخطوة تدل على تقدير مصر للقيمة الأثرية للمقتنيات وحرصها على إعادتها لأوطانها الأصلية حفاظا على الموروث التاريخي للحضارات الإنسانية.
وكشف السفير عن استضافة المملكة لمجموعة من المقتنيات الأثرية المصرية، وسيتم عرضها في معرض تاريخي في غضون الشهور المقبلة، مشيداً بالتعاون وبعمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات بما فيها مجال الآثار. وفق “أخبار 24”.