رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي اليوم (الأربعاء) حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء السابعة بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران البالغ عددهم 76 ضابطاً طبيباً.
وشهد الحفل قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبد الله القحطاني، ومدير الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد العامري.
وأوضح العامري أن التخريج يأتي استمرارا لدعم القيادة وتوجيهاتها لكل ما من شأنه تطوير وزارة الدفاع، وخدمات الرعاية الصحية من خلال بناء الكوادر الطبية العسكرية على مستويات عالية من الجاهزية.
من جانبه، أكد عميد الكلية الدكتور عيدان الزهراني أن جميع الخريجين منضمّون في برامج الزمالات الطبية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتم تأهيلهم عسكرياً وعلمياً ليلتحقوا بزملائهم في مختلف القطاعات العسكرية خدمةً لدينهم ووطنهم.
وفق “أخبار 24”.