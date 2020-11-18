نشرت الجمارك السعودية مقطع فيديو توضيحياً لمنفذ جديدة عرعر الحدودي بين المملكة والعراق، وذلك تزامناً مع إعادة افتتاحه، اليوم (الأربعاء)، بعد 30 عاماً على إغلاقه.
وأوضحت بأن مشروع تطوير المنفذ جاء على مساحة إجمالية بلغت 1.7 مليون م2، حيث يساهم في تعزيز التبادل التجاري مع العراق، ويسهّل حركة الحجاج والمعتمرين القادمين منها.
ويتضمّن المنفذ ساحتين لانتظار الشاحنات على كلا الجانبين العراقي والسعودي، ومنطقة التبادل التجاري والمباني الإدارية للجهات الحكومية العاملة، وطرق تجارية ومنطقة ومسارات للركاب.
وتبلغ السعة التشغيلية للمشروع 109 شاحنات، ويتضمّن محطة وزن للشاحنات ومنطقة لتفريغ البضائع ومركز جمرك عرعر ومبنى الإدارة الرئيسي والنافذة الواحدة. وفق “أخبار 24”.
إلى جانب مصرف بنكي ومبنى لممثلي الوزارات ومسجد، ومحطة تنقية مياه ومحطة كهرباء وأنظمة الفحص الإشعاعي للشاحنات، وكبائن الجوازات والنصب التذكاري.
فيديو |🎥 منفذ #جديدة_عرعر بوابةً اقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، لدوره في تعزيز التعاون البيني في كافة المجالات، وتسهيل حركة الحجاج والمعتمرين القادمين من العراق وتنمية المنطقة الحدودية بين البلدين. pic.twitter.com/lNwpMhOWfd
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) November 18, 2020