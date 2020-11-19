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أخبار المناطق > “روشن العقارية” تطلق أول أحيائها السكنية في مدينة الرياض
19/11/2020   8:12 ص

“روشن العقارية” تطلق أول أحيائها السكنية في مدينة الرياض

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أعلنت الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية “روشن العقارية”، اليوم (الأربعاء)، عن إطلاق أول أحيائها السكنية في مدينة الرياض، ضمن عدة أحياء في 4 مناطق رئيسية وأكثر من 9 مدن في المملكة.

وأوضحت “روشن العقارية” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أن الحي السكني تمتد مساحته لأكثر من 20 مليون م2 ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية ستكون متاحة للبيع خلال النصف الأول من عام 2021.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ “روشن” ديفيد جروفر، إن الشركة تساهم بذلك في زيادة نسبة معدلات تملك الوحدات السكنية للسعوديين إلى 70% خلال الـ 10 أعوام المقبلة. وفق “أخبار 24”.

“روشن العقارية” تطلق أول أحيائها السكنية في مدينة الرياض

أخبار المناطق
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