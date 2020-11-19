رئيس هيئة الدرعية: الدرعية ستضم متاحف وفنادق ومطاعم وأسواقاً

أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، اليوم (الأربعاء)، أنه يجري التجهيز والاستعداد لاستقبال السياح والزائرين في الدرعية، مؤكداً على أنه سيبدأ استقبالهم بعد وصول لقاح كورونا المنتظر.
وأشار، وفقا لـ “مكة”، إلى أنه تم إطلاق حملة إعلانية لجذب الزوار من الخارج قبل الجائحة، ولكنه يجب أن نكون أكثر حذراً في ظل استمرار المرض، لافتاً إلى أن الدرعية ستضم متاحف وفنادق ومطاعم وأسواقاً.
وترجع أهمية بوابة الدرعية إلى أنها واحدة من روافد السياحة في المملكة، حيث تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، لما تحظى به من ثقافات مختلفة ومتنوعة.