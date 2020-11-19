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أخبار المناطق > أمير عسير يقف على فرضية إخماد الحرائق بطائرات الإطفاء الإيطالية
19/11/2020   8:17 ص

أمير عسير يقف على فرضية إخماد الحرائق بطائرات الإطفاء الإيطالية

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وقف أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، اليوم (الأربعاء)، ميدانيًا على افتراضية إخماد الحرائق باستخدام طائرتي إطفاء إيطاليتين في موقع حريق السودة.

وجاءت الافتراضية باستخدام طائرات من نوع كنداير سي إل415، حيث قامت طائرة بسحب المياه من سد وادي بيش التابع لمنطقة جازان في مدة لم تتجاوز 20 دقيقة؛ فيما قامت الأخرى برش مادة تمنع وصول الأكسجين إلى الأجزاء المشتعلة.

والتقى أمير المنطقة طاقم الفريق الجوي المصاحب بمكتبه بديوان الإمارة. حيث استعرض تجربة الفريق للتعامل مع فرضيات الإطفاء التي قاموا بها في كل من محافظة تنومة وموقع حريق السودة. وفق “أخبار 24”.

وتعتبر تلك الطائرات ذات تجربة فريدة في مجال الحوادث الطبيعية في عدة دول، أبرزها إيطاليا وفرنسا واليونان، وهي ذات حمولة تقدر بحوالي 7 أطنان من المياه، ولا تستغرق أكثر من 12 ثانية في حالة التعبئة المباشرة من المياه المتواجدة في السدود.

أمير عسير يقف على فرضية إخماد الحرائق بطائرات الإطفاء الإيطالية

أخبار المناطق
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