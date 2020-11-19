توفر 267 وظيفة.. اتفاقيتان بـ 7 مليارات ريال بين “هيئة الجبيل” وشركتين صينيتين لإنشاء مصنعين

وقعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع اتفاقية استثمارية مع شركة شينقونغ الدولية للصناعة لإنشاء وتشغيل مصنع بمنطقة البلاسكيم بالجبيل 2 كمرحلة أولى لإنتاج مصابيح الإضاءة “LED”، وباستثمار قدره “3.4” مليار ريـال، من المتوقع أن يوفر 267 فرصة عمل مباشرة.
ووقعت أيضاً شركة الحرير التابعة للهيئة اتفاقية مع شركة شينقونغ بمدينة الجبيل الصناعية مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع للمواد الجديدة والصناعات التحويلية بين الصين والمملكة، والذي يقع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وتأجير المصانع الجاهزة في الدمام وإنشاء المصانع في جازان، حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمار 3.8 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله السعدان أن الهيئة سهلت للمستثمرين الصينيين الدخول إلى السوق السعودي من خلال مشاريع كبرى في المدن الصناعية التابعة لها.