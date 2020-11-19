نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الشيخ “الخثلان” يوضح حكم الصلاة بالحذاء داخل المساجد.. وشرطها بالخارج
19/11/2020   8:20 ص

الشيخ “الخثلان” يوضح حكم الصلاة بالحذاء داخل المساجد.. وشرطها بالخارج

+ = -
963

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أن الصلاة بالحذاء داخل المساجد غير مشروعة حالياً، لأنه يترتب عليها مفاسد كثيرة.

وقال الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الصلاة بالحذاء ستجعل المساجد مع مرور الوقت بها أذى وقذر، مبيناً أن المساجد في عهد الرسول ﷺ لم تكن مفروشة، فكان الصحابة يصلون بنعالهم.

ونوه إلى أن الصلاة بالنعال تكون سنة إذا كانت في البر أو مكان غير المسجد أو في أيام الشتاء خارج المسجد أيضاً، لكن بشرط التأكد من نظافة الحذاء والعمل على تنظيفه قبل الدخول في الصلاة. وفق “أخبار 24”.

الشيخ “الخثلان” يوضح حكم الصلاة بالحذاء داخل المساجد.. وشرطها بالخارج

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885122363.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.