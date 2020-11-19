الشيخ “الخثلان” يوضح حكم الصلاة بالحذاء داخل المساجد.. وشرطها بالخارج

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أن الصلاة بالحذاء داخل المساجد غير مشروعة حالياً، لأنه يترتب عليها مفاسد كثيرة.
وقال الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الصلاة بالحذاء ستجعل المساجد مع مرور الوقت بها أذى وقذر، مبيناً أن المساجد في عهد الرسول ﷺ لم تكن مفروشة، فكان الصحابة يصلون بنعالهم.
ونوه إلى أن الصلاة بالنعال تكون سنة إذا كانت في البر أو مكان غير المسجد أو في أيام الشتاء خارج المسجد أيضاً، لكن بشرط التأكد من نظافة الحذاء والعمل على تنظيفه قبل الدخول في الصلاة. وفق “أخبار 24”.
حكم الصلاة بالحذاء؟ #يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلانhttps://t.co/2Y3beRjSDO pic.twitter.com/99Qrd7VeJI
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 18, 2020