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19/11/2020   8:21 ص

نتائج بحثية جديدة حول المدة المتوقعة لفترة المناعة ضد “كورونا”

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كشفت دراسة حديثة عن المدة المتوقعة لبقاء الأجسام المضادة في الجسم، بعد الإصابة بفيروس “كورونا” المُستجد.

وبيّنت الدراسة، أن المناعة ضد الفيروس قد تستمر لمدة ستة شهور على الأقل، وقد تدوم لفترة أطول وتصل إلى سنوات.

وتوصلت الدراسة التي شارك بها معهد “لاجولا” لعلم المناعة وجامعة كاليفورنيا وسان دييغو وكلية إيكان للطب في نيويورك، إلى تلك النتائج بعد تحليل أجزاء متعددة من ذاكرة جهاز المناعة كالأجسام المضادة والخلايا اللمفاوية. وفق “أخبار 24”.

وجرت الدراسة على عينة من 185 بالغاً، تتراوح أعمارهم بين 19 و81 عاماً وتعافوا من الفيروس.

وحللت الدراسة، عينات الدم التي تم جمعها من أماكن مختلفة وجمع بعضها بعد أكثر من ستة أشهر على ظهور “كورونا”، حيث تم اكتشاف تواجد دائم للأجسام المضادة وخلايا الذاكرة المناعية B في جميع الأشخاص موضوع الدراسة.

نتائج بحثية جديدة حول المدة المتوقعة لفترة المناعة ضد “كورونا”

طب وتداوي
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