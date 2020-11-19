مع هطول الأمطار.. "الدفاع المدني" يشدد على ضرورة اتباع 6 إرشادات للسلامة

جددت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيراتها بعدم المجازفة والمخاطرة عند هطول الأمطار، من أجل الحفاظ على السلامة، مطالبةً الجميع باتباع 6 إرشادات.
وطالب الدفاع المدني بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه لأن حوافها عادة تكون قابلة للانهيار، واتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.
وشدد على ضرورة عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول بالمركبة فقد تظهر المياه فجأة ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية، ما يتعذر على قائد المركبة مغادرة مركبته.
وبين أن مياه الأمطار قد تغطي جسراً منجرفاً أو طريقاً مكسوراً لهذا يلزم الحذر والانتباه، ونوه لعدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول ومراقبتهم، لعدم إدراكهم الخطورة.
وفق “أخبار 24”.