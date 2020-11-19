بحواجز حماية و150 لوحة تحذيرية.. “النقل” تهيئ الطريق المؤدي لمنفذ جديدة عرعر

نفذت وزارة النقل العديد من أعمال الصيانة التي تهدف لتهيئة الطريق المؤدي لمنفذ جديدة عرعر، الذي تم افتتاحه أمس (الأربعاء)، للأغراض التجارية ومرور المسافرين.
ووضعت الوزارة حواجز حماية معدنية للعبارات والمنحنيات الخطرة بطول 6000 متر، وبردورات خرسانية بطول 1990 مترًا، وعلامات تحكم أرضية عاكسة بإجمالي 1500 متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ حواجز حماية خرسانية بالجزيرة الوسطية بإجمالي 3200 متر.
كما وضعت 150 لوحة تحذيرية وتنظيمية، ودهانات أرضية عاكسة بإجمالي 9000 متر مسطح، بجاب تنفيذ حاجز حماية خرساني ضمن مشروع الصيانة الوقائية بإجمالي 32 كيلو بكلا الاتجاهين بالجزيرة الوسطية، و5 تقاطعات بالجزيرة الوسطية.
ومن جهته، قال نائب وزير النقل لشؤون الطرق، بدر الدلامي، إن المنفذ يحوي “منطقة لوجستية” ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، كما أنها ستشكل الانطلاق نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، وعامل جذب للمستثمرين على المستويين الدولي والمحلي. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن الاتفاق على افتتاح المنفذ بعد إغلاقه نحو 30 عاما يأتي تنفيذاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، التي اعتمدها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.