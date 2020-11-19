ما مصير الأموال المستردة من قضايا الفساد؟ وزير الإعلام يوضح ويستشهد بكلمة لولي العهد

كشف وزير التجارة والإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، أن الأموال المستردة في قضايا الفساد تعاد إلى خزينة الدولة.
وقال الوزير في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي عُقد إنفاذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن الأموال المستردة هي أموال البلد والمواطن، وتعاد إلى خزينة الدولة، ويتم تسجيلها ضمن الإيرادات، وتعلَن في ميزانية كل عام، حيث تُصرف على خدمات المواطن ومشروعات البنية التحتية.
واستشهد الوزير بكلمة ولي العهد التي قال فيها إنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان وزيرًا أو أميرًا، أو أياً كان، تأكيدًا على أن حملات مكافحة الفساد نهج مستمر، مضيفا أن مكافحة الفساد ركيزة من ركائز رؤية 2030، وحماية لمكتسبات الوطن والمواطن.
فيديو | #وزير_الإعلام المكلف: المبالغ المستردة من #الفساد سيتم إعادتها للمواطن وتسجيلها من ضمن الإيرادات وتعلن في ميزانية كل عام، وسيعاد ضخها لتمويل المشاريع#الإخبارية#مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/tgJmJ3iYzY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2020
وفق “أخبار 24”.