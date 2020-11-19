قوات سعودية تشارك في مناورات تمرين "سيف العرب 2020" بقاعدة محمد نجيب المصرية

تشارك القوات المسلحة السعودية في التمرين المشترك (سيف العرب 2020م)، المقام حالياً بقاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية خلال المدة من 02 – 11 / 4 / 1442هـ، بمشاركة الإمارات والأردن والبحرين.
ويستمر تنفيذ التمرين 10 أيام، حيث تُختتم فعالياته بتاريخ 11 /4/ 1442هـ، ويهدف إلى التدريب على أمن واستقرار وحماية حدود الدول المشاركة، ومكافحة الإرهاب، واكتساب الخبرات.
كما يهدف إلى تطوير التدريب للقوات المسلحة، والتدريب ضمن التحالفات العسكرية، من خلال التدريب على العمل المشترك، والتدريب على عمليات الحرب غير النظامية، وتدريب القادة والأركان على مهام القيادة والسيطرة.
وتأتي مشاركة القوات المسلحة في هذا التمرين ضمن الخطة التدريبية المتضمنة استمرار المشاركة في التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها، لتطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية.
وفق “أخبار 24”.