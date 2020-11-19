أكد مدير شركة موديرنا المصنعة المطورة للقاح كورونا، نوبا أفيان، أن العودة للحياة الطبيعية قد تبدأ بتوفير اللقاح، ولكن أمامهم الكثير من العمل، ويجب التأكد أولاً من المصادقة على اللقاح من الناحية التشريعية ومن ثم توزيعه لمن يريدون الحصول عليه.
وبين، في حديثه لقناة “سي إن إن” اليوم (الخميس)، أنه يجب التأكد أيضاً من أن العامة يثقون بأخذ اللقاح وبعدها مع الوقت الفيروس لن يكون أمامه مكان للتواجد فيه، وبعدها نقول تم التعامل مع الجائحة.
وأشار إلى أن الجميع يريدون زوال الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن يجب تبني الإجراءات الصحيحة سواء باللقاح أو إجراءات السلامة، وهو ما يؤدي حتماً إلى نهاية الوباء في 2021 أو 2022.
وردا على ما قالته شركة “فايزر” بأن صيف 2021 سيكون طبيعيا، قال إنه لا يعرف المضمون الذي استندوا إليه، وهذه نظرة متفائلة جدا، خاصة أن اللقاح يحتاج لوقت من أجل الاعتماد عليه وتوفيره.
وأضاف أنهم كانوا أول شركة تبدأ تطوير اللقاح، وكانوا يأملون أن يكون جاهزا بنهاية العام، كاشفا عن وجود أشخاص في التجارب السريرية وبعدها سيعرفون الفترة التي يكوّن فيها الجسم مناعة ضد الفيروس بعد تناول اللقاح.
وفق “أخبار 24”.