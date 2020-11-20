نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. عضو ببرنامج كفاءة الطاقة يوضح فائدة “الحساسات” في المنازل.. وينصح باستخدامها
20/11/2020   9:31 ص

بالفيديو.. عضو ببرنامج كفاءة الطاقة يوضح فائدة “الحساسات” في المنازل.. وينصح باستخدامها

+ = -
742

نصح عضو فريق المباني في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عبدالله العنزي، باستخدام تقنية “الحساسات” في ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل.   

وأوضح العنزي في لقاء مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، أن الحساسات تعد وسيلة مُجدية في عملية ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل؛ كونها تعمل على مدار الوقت وتبدأ الإضاءة بالانخفاض تلقائياً في حالة عدم وجود حركة بالمكان، مشيراً إلى أن تكلفتها متفاوتة.   وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن الاستفادة من الإنارة الطبيعية عامل مهم من عوامل عملية ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال إغلاق الإضاءة في المنزل وفتح النوافذ للإنارة الطبيعية.

 

بالفيديو.. عضو ببرنامج كفاءة الطاقة يوضح فائدة “الحساسات” في المنازل.. وينصح باستخدامها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885122479.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.