بالفيديو.. عضو ببرنامج كفاءة الطاقة يوضح فائدة “الحساسات” في المنازل.. وينصح باستخدامها

نصح عضو فريق المباني في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عبدالله العنزي، باستخدام تقنية “الحساسات” في ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل.
وأوضح العنزي في لقاء مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، أن الحساسات تعد وسيلة مُجدية في عملية ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل؛ كونها تعمل على مدار الوقت وتبدأ الإضاءة بالانخفاض تلقائياً في حالة عدم وجود حركة بالمكان، مشيراً إلى أن تكلفتها متفاوتة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الاستفادة من الإنارة الطبيعية عامل مهم من عوامل عملية ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال إغلاق الإضاءة في المنزل وفتح النوافذ للإنارة الطبيعية.
م. عبدالله العنزي عضو فريق المباني في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة:
الاستفادة من الإنارة الطبيعية عامل مهم من عوامل عملية ترشيد استهلاك الطاقة..#وفرت_وأنورت#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@taqa_sa@SeecSaudi pic.twitter.com/xOWey6JPZJ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 19, 2020
م. عبدالله العنزي عضو فريق المباني في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة:
استخدام “الحسّاسات” وسيلة مجدية في عملية ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل.#وفرت_وأنورت#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@taqa_sa@SeecSaudi pic.twitter.com/jSUVNwfDhT
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 19, 2020