عرضت قناة “ذكريات” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، مقاطع نادرة لمنطقة “الجوف” شمال المملكة، والتي كان يطلق عليها سابقًا “دومة الجندل”، وهي إحدى مدن المنطقة حاليًا.
وهذه المقاطع عبارة عن جولة للتلفزيون السعودي في منطقة الجوف قبل 30 عامًا، وعرضت خلالها المواقع الأثرية في مدينة دومة الجندل، منها “قلعة مارد”، وهي حصن قديم مبني من الصخور شاهق الارتفاع، ويوجد بجانب القلعة مسجد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
وبدا في المقاطع، الشوارع والدوارات في ذلك الوقت، كما وثقت المزارع وبساتين النخيل بدومة الجندل، والتي تظهر اهتمام الأهالي بالزراعة آنذاك، إضافةً إلى صور لآثار الرجاجيل في مدينة سكاكا.
وفق “أخبار 24”.