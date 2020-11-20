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أخبار محلية > “المسند”: الحالة المطرية الثالثة تبدأ اليوم.. ونحذر من سيول بهذه المنطقة
20/11/2020   9:36 ص

“المسند”: الحالة المطرية الثالثة تبدأ اليوم.. ونحذر من سيول بهذه المنطقة

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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، بدء الحالة المطرية الثالثة لهذا الموسم، اعتباراً من اليوم (الجمعة)، مشيرًا إلى أن نطاق تأثيرها يشمل أجزاء من مناطق غربي المدينة المنورة، وجنوبي تبوك، وحائل، ووسط الحدود الشمالية، وربما شمالي منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن ذروة الحالة اليوم ستكون في مثلث أملج، وينبع، والمدينة المنورة، متوقعاً أن تجري السيول في الأودية خاصة في غربي منطقة المدينة المنورة حتى الساحل الغربي منها، مناشداً الجميع وخاصة ملاك المواشي، بالحذر وإخراج مواشيهم من بطون الأودية، وعدم المخاطرة بعبورها.

ونبّه إلى نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار في المناطق المفتوحة في المنطقة الوسطى وأجزاء من الغربية والشمال الغربي، مبينًا أن هذه الأجواء لا تصلح للخروج للبر في المناطق الصحراوية، أو للمناسبات الخارجية.

وفق “أخبار 24”.

“المسند”: الحالة المطرية الثالثة تبدأ اليوم.. ونحذر من سيول بهذه المنطقة

أخبار محلية
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