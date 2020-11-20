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اخبار رياضية > القاسم عن إبعاد الهلال من آسيا: آلمنا كثيراً خروج حامل اللقب.. وهدفنا كان عودة البطولة للمملكة
20/11/2020   1:40 م

القاسم عن إبعاد الهلال من آسيا: آلمنا كثيراً خروج حامل اللقب.. وهدفنا كان عودة البطولة للمملكة

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قال أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، إنه في إياب نهائي آسيا الموسم الماضي لم يكن هناك ملعب يتدرب عليه الهلال وأندية اليابان رفضت منحه الملعب إلا بموافقة أوراوا.

وأضاف القاسم في تصريحات لـ” الدوري مع وليد”: “حصلنا على ملعب المنتخب الياباني الذي تحلم به الأندية اليابانية وأستعد للنهائي عليه”.

وتابع: “حاولنا تأجيل 3 مباريات للهلال وكنا في صفه والاتحاد الآسيوي رفض وأجاب “لو تم التأجيل ستتضرر الفرق الأخرى وسوف تحتج اتحاداتها”. وفق “أخبار 24”.

وأتم: “آلمنا كثيرًا خروج حامل اللقب.. هدفنا كان أن تعود البطولة للمملكة والدعم كان كبيرًا جدًا”.

القاسم عن إبعاد الهلال من آسيا: آلمنا كثيراً خروج حامل اللقب.. وهدفنا كان عودة البطولة للمملكة

اخبار رياضية
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