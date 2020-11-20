الثنائي المصري صلاح والنني يعودان إلى لندن عبر طائرة خاصة مجهزة طبيًا

نسق الاتحاد المصري لكرة القدم مع ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين من أجل سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني لاعبي المنتخب الأول إلى إنجلترا الجمعة في طائرة خاصة مجهزة طبياً.
ومن جانبه، اعلن اتحاد الكرة المصري إيجابية المسحة الجديدة لصلاح مهاجم ليفربول والنني لاعب وسط أرسنال.
وذكر الاتحاد المصري في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك “سيطير صلاح والنني بطائرة خاصة مجهزة طبياً من مطار الغردقة إلى إنجلترا الجمعة على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة للمشاركة مع فريقيهما في المباريات المقبلة”. وفق “أخبار 24”.
وغاب صلاح عن مباراتي مصر أمام توجو بسبب كورونا هذا الأسبوع، بينما شارك النني في المباراة الأولى ثم كشفت الفحوص إصابته ليغيب عن مباراة الإياب يوم الثلاثاء الماضي.