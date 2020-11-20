بالفيديو.. مسؤول بـ “اتحاد القدم” يكشف موعد إقامة كأس السوبر

أكد أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، أن كأس السوبر السعودي الذي سيجمع بين الهلال والنصر سوف يقام في شهر يناير من العام المقبل.
وأشار القاسم في لقائه ببرنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد إن كان سيدير مباراة السوبر طاقم تحكيم سعودي أو أجنبي، مبيناً أن هذا الأمر بيد لجنة الحكام.
جدير بالذكر أن الهلال سيشارك في كأس السوبر بصفته بطلاً بالدوري، فيما ضمن النصر المشاركة بعد تأهله لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.
#الدوري_مع_وليد | إبراهيم القاسم – أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم: نحاول أن نطور من الحكم السعودي، والآن تأتينا طلبات لحكام سعوديين من دول كثيرة وهو مرغوب خارجيًا.. كأس السوبر سيقام وسوف يكون في يناير.#SBC pic.twitter.com/O6zDGuaoxa
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 19, 2020
وفق “أخبار 24”.