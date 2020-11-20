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اخبار رياضية > بالفيديو.. مسؤول بـ “اتحاد القدم” يكشف موعد إقامة كأس السوبر
20/11/2020   1:43 م

بالفيديو.. مسؤول بـ “اتحاد القدم” يكشف موعد إقامة كأس السوبر

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أكد أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، أن كأس السوبر السعودي الذي سيجمع بين الهلال والنصر سوف يقام في شهر يناير من العام المقبل.

وأشار القاسم في لقائه ببرنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد إن كان سيدير مباراة السوبر طاقم تحكيم سعودي أو أجنبي، مبيناً أن هذا الأمر بيد لجنة الحكام.

جدير بالذكر أن الهلال سيشارك في كأس السوبر بصفته بطلاً بالدوري، فيما ضمن النصر المشاركة بعد تأهله لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مسؤول بـ “اتحاد القدم” يكشف موعد إقامة كأس السوبر

اخبار رياضية
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