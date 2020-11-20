صاحبة أول “سوبر هاتريك” في الدوري النسائي تكشف عن قدوتها في كرة القدم وطموحاتها

كشفت رأس حربة فريق كينجز يونايتد، عهود الألفي، مسجلة أول سوبر هاتريك في الدوري النسائي، أمام فريق موج جدة، عن قدوتها في كرة القدم وطموحاتها المستقبلية.
وأوضحت “الألفي” وفقاً لصحيفة ـ”اليوم”، أن قدوتها في كرة القدم هو مهاجم نادي الأهلي والمنتخب السوري، عمر السومة، مشيرة إلى أنها تمارس كرة القدم منذُ الصغر، وكانت أول من انضم لفريق كينجز يونايتد والذي تم تأسيسه في عام 2008م.
وأبانت أنها تمارس السباحة بجانب رياضة كرة القدم، كما أنها حاصلة على شهادة دبلوم الإدارة الفندقية للمكاتب الأمامية من معهد الأكاديمية السعودية الدولية للفندقة والسياحة العالي النسائي للتدريب.
وأشارت إلى أنها تتمنى تحقيق لقب بطولة دوري كرة القدم للسيدات خلال هذا الموسم، كما أنها تطمح لتطوير نفسها في كرة القدم أكثر، وأن تصبح أيضًا مدربة كرة قدم نسائية مُعترفا بها من قِبل وزارة الرياضة.
يذكر أن أول دوري نسائي لكرة القدم في المملكة، انطلق الثلاثاء الماضي بمشاركة 24 فريقًا من مختلف أنحاء المملكة تم التصنيف إلى ثلاث مجموعات (الدمام والرياض وجدة)، حيث تلعب الدور الأول كل منطقة مع بعضها ثم تلعب الفرق المتأهلة في الأدوار النهائية بنظام خروج الفريق الخاسر.
وافتتح فريق كينجز يونايتد مشواره بالدوري بالفوز بنتيجة 10- صفر على فريق موج جدة، سجلت منها عهود الألفي 4 أهداف.